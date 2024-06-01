ABD\'deki öğrenciler Filistin\'e destek için kamp kurmaya devam ediyor

NEW ABD'nin New York kentinde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'ndeki sınıf buluşmalarında Filistinlilere destek amacıyla yeniden kamp kurmaya başladı.
AA kameramanının dron ile kaydettiği görüntülerde Filistin destekçisi öğrencilerin kampüsteki alana tekrar çadır kurdukları görülüyor.
Alandaki öğrenciler, "savaş suçlusu" ifadeleriyle eleştirdikleri üniversite yönetiminin, İsrail'in Gazze soykırımını destekleyen şirketlerle yollarını ayırması için "Siz kazanç sağlarken Refah yanıyor", "Bütün gözler Refah'ta" yazılı afişler astı.
Üniversitede dün kurulmaya başlanan destek kampına katılımın artması bekleniyor.
ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı
Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.
ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.
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