ABD\'deki Türklerden tutukluluğunun 500\'üncü gününde "İmamoğlu\'na özgürlük" eylemi

(ANKARA) - ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, tutuklanmasının 500'üncü gününde " Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" talebiyle New York, Boston, Los Angeles ve San Francisco'da eylem yaptı. 19 Mart Platformu gönüllülerinin düzenlediği eylemlerin ortak bildirisinde, " Türkiye'de hukuksuzluğu, haksızlığı, kötü ekonomi yönetimini, kısacası iktidarı eleştiren herkes yargı baskısı ve hapis tehdidiyle karşı karşıya" denildi.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 500'üncü gününde New York, Boston, Los Angeles ve San Francisco'da protestolar düzenledi.

19 Mart Platformu gönüllülerinin protestolarında ortak bildiri okundu. Bildiride Türkiye'de "ifade özgürlüğünün baskı altına alındığı, gazetecilerin, avukatların, öğrencilerin, sanatçıların, akademisyenlerin, siyasetçilerin ve sıradan vatandaşların gözaltına alındığı ve tutuklandığı" belirtilerek, "Hukuksuzluğu, haksızlığı, kötü ekonomi yönetimini, kısacası iktidarı eleştiren herkes yargı baskısı ve hapis tehdidiyle karşı karşıya" denildi.

Mücadelenin yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesi olmadığı vurgulanan bildiride, "Bu mücadele, milyonlarca vatandaşın seçme ve seçilme hakkını, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve demokrasiyi koruma mücadelesidir. Asıl soru, siyasi iktidarın sandıkta mı

yoksa siyasi etki altındaki mahkeme salonlarında mı belirleneceğidir" ifadelerine yer verildi.

Los Angeles'ta ayrıca kentin en popüler turistik noktalarından Hollywood Şöhret Yolu'nda, üzerinde "Ekrem İmamoğlu" yazılı bir yıldız da oluşturuldu.

MANHATTAN'DA LED PANOLU KAMYONET VE TIMES MEYDANI'NDA DEV DİJİTAL PANO İLANI

19 Mart Platformu gönüllüleri ayrıca, New York'taki Times Meydanı'nda bulunan dev bir dijital panoda, üzerinde "Sonsuza Kadar Beraber" mesajı yazılı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in birlikte yer aldığı görseli gün boyunca yayımlattı.

Times Meydanı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkevi güzergahında dolaşan LED panelli bir kamyonette demokrasi, adalet ve siyasi tutuklulara özgürlük çağrıları yapıldı. 19 Mart süreci hakkında hazırlanan İngilizce rapor uluslararası kamuoyuna dağıtıldı.

Kamyonun LED panellerinde, "Mamdani'yi hapiste hayal edin, iktidara meydan okuduğu için. Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. 500 gündür hapiste ve yalnız değil. 30'dan fazla seçilmiş belediye başkanı ya hapiste ya da görevden alındı. Yüzlerce muhalif cezaevinde. Yargı bir silaha dönüştü. Demokrasi hedef tahtasında. Türkiye'de demokrasi tutuklu. İmamoğlu'na özgürlük" mesajları dönüşümlü gösterildi.