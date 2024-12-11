ABD'den Esed Rejimi için Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Esed Rejimi için Yaptırım Çağrısı

Kongre üyeleri, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye uygulanan yaptırımların askıya alınmasını önerdi.

11.12.2024 21:47
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ABD'li bazı Kongre üyeleri ABD yönetimine mektup göndererek Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'ye yaptırımların geçiş sürecine destek olacak şekilde askıya alınması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle, Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına Suriye konusunda ortak mektup gönderdi.

Kongre üyesi Wilson, söz konusu mektubu X hesabından "Özgür Suriye" etiketiyle paylaştı.

Wilson ile Boyle, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'a hitaben gönderdikleri mektupta, Esed rejiminin yıkılmasının ardından ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların ülkedeki durumu gözeterek durdurulması gerektiğini vurguladı.

ABD'li Kongre üyeleri, Esed rejimi ile rejim unsurlarının ekonomik alanını daraltmak ve teröre destek sağlayan araçları ortadan kaldırmak üzere getirilen yaptırımların, Suriye'de geçiş sürecine ve halkına destek olacak şekilde askıya alınması gerektiğini belirtti.

Wilson ile Boyle, mektupta, "Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor. Esed rejimi yetkililerine ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışan diğer kişilere karşı yaptırımların sürdürülmesi gerekiyor ancak sektörel ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yaptırımların askıya alınması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası

ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilen ve 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran "askeri polisin kod adı" olarak kullanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Dönemin Başkanı Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Haziran'da "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Esed Rejimi için Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

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