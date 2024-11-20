ABD'den Gazze ateşkesine 4. veto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'den Gazze ateşkesine 4. veto

Geniş Video İzle

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes tasarısını 4. kez veto etti; 14 ülke lehte oy kullandı.

20.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes tasarısını 4'üncü kez veto etti

NEW YORK - ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını 4'üncü kez veto etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Aynı zamanda "Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı" reddeden ve Gazze'de sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden karar tasarısına 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 14 temsilci lehte oy kullandı. Tasarı, konseyin daimi üyesi olan ABD'nin temsilcisinin veto etmesi nedeniyle reddedildi. ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde 4'üncü kez Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmiş oldu.

Oylamanın ardından oturumda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, "Müzakereler süresince, rehinelerin serbest bırakılmadığı koşulsuz bir ateşkesi destekleyemeyeceğimizi açıkça bir şekilde ifade ettik" ifadelerini kullandı. ABD temsilcisi Wood, "Bu karar tasarısı, Hamas'a müzakere masasına dönmeye gerek olmadığını söyleyen tehlikeli bir mesaj gönderecekti" dedi.

Wood, "ABD, bölgedeki partnerleriyle birlikte, böyle bir anlaşmaya ulaşılması için yorulmak bilmeden çalışmıştır" ifadelerini kullanarak, Gazze'de anlaşma sağlanamamış olmasının sorumlusunun Hamas olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik Konseyi oturumundaki konuşmasında Wood, "Bu savaşın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli sivillerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamalarının zamanının geldiğini açık bir şekilde belirttik. Daha acil olarak, ABD, İsrail'e insani yardıma erişimi kolaylaştırma ve yardımı geniş ölçekte ulaştırma sorumluluğu olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. İsrail'den beklentilerimizi oldukça detaylı bir şekilde ortaya koymuş olmamızın, İsrail'in yaklaşımında bir değişiklik meydana getirdiğine inanıyoruz. Amerikan diplomasisi, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için baskı yapmaya devam edecek" dedi.

"İsrail'e soykırıma devam mesajı verildi"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, tasarının "BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası toplumun ortak iradesini temsil eden 10 seçilmiş üye tarafından" konseye sunulduğuna dikkat çekerek, karar tasarısının lehinde oy kullanan ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti. Bendjama, "Bugün, BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tamamı için üzüntü verici bir gündür. Bugün kabul etmeyi başaramadığımız karar tasarısı, 2735 sayılı karar tasarısının kabulünden sonraki 5 aylık sessizliği bozmayı amaçlıyordu. Güvenlik Konseyi, beş ay boyunca eylemsiz kaldı, eli kolu bağlı bir şekilde durdu. Bu metin, mükemmel olmaktan uzak olsa da, bizi birleştirebilecek asgari düzeyi temsil ediyordu" dedi.

Tasarının reddedilmesiyle birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin işgalci İsrail güçlerine "soykırıma devam etme" mesajı gönderdiğini vurgulayan Bendjama, "Filistin halkının toplu bir şekilde cezalandırılması işlemine devam edebilirsiniz ve bu konseyde tam bir dokunulmazlığa sahipsiniz denilmiş oldu. Net bir mesaj da Filistin halkına gönderildi. Dünyanın ezici çoğunluğu sizin çektiğiniz acı konusunda sizinle dayanışma gösterirken, ne yazık ki biz, sizin acınıza karşı kayıtsız kalmaya devam ediyoruz" dedi.

"44 bin insanın ölümü ABD'de hiçbir sempati uyandırmıyor mu?"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, "Gelecekte insanlar geriye dönüp baktıklarında neler olduğuna inanmakta zorlanacak. Geçen yıl 18 Ekim'de ABD ilk vetosunu kullandığında Gazze'de yaklaşık 3 bin sivil hayatını kaybetmişti. ABD, ikinci vetosunu kullandığında İsrail bombardımanları sonucu 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. Her veto ile birlikte Gazze'de ölü sayısı artmaya devam etti" dedi.

Gazze'de ölü sayısının 44 bine ulaştığını fakat ABD'nin veto hakkını kullanmaktan tereddüt etmediğini vurgulayan Fu Cong, "Filistinlilerin hayatı hiçbir şey ifade etmiyor mu? 44 bin insanın ölümü ABD'de hiçbir sempati uyandırmıyor mu? Daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin vetosu şok edici"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin hayatlarını kurtarmayı amaçlayan bir teşebbüsü veto etmesi şok edici. Ancak belki de bu duruma şaşırmamamız gerekiyor. ABD, aylar boyunca Gazze'deki felaket seviyesindeki durumu ele almak isteyen BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesini engelledi. Çatışmanın taraflarından birini destekleyerek, Filistinlilerin hayatları pahasına kendi siyasi hedeflerinin peşinde hareket etti" dedi.

İsrail'den teşekkür

Oturumda İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise tasarının reddedilmesi nedeniyle konseye teşekkür ederek, Gazze'deki durumun sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

ABD\'den Gazze ateşkesine 4. veto
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Gazze ateşkesine 4. veto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:39 İzmir’de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı 2 polisin durumu ağır İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 23:17:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Gazze ateşkesine 4. veto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.