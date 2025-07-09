ABD'den GHF'ye 30 Milyon Dolar Fon Onayı - Son Dakika
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ABD'den GHF'ye 30 Milyon Dolar Fon Onayı

09.07.2025 11:32
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USAID raporunda GHF hakkında endişelere rağmen Dışişleri Bakanlığı fonu onayladı.

ABD dış yardım programlarını yürüten Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından hazırlanan iç değerlendirme raporunda, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" hakkında "uyarılar" yapılmasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığının bu kuruluşa 30 milyon dolarlık yardım fonunu onayladığı iddia edildi.

CNN tarafından elde edilen 14 sayfalık belgeye göre, USAID tarafından hazırlanan raporda GHF'nin yardım operasyonlarını yürütme kapasitesi, güvenlik önlemleri ve şeffaflığı konusunda "kritik endişeler" barındırdığı belirtildi.

Raporda, GHF'nin bebek maması hazırlamak için temiz suya ulaşımın zor olduğu bir bölgede toz bebek maması dağıtma planı sunduğuna işaret edilerek, kuruluşun fon başvurusunun "içerik açısından zayıf" ve "riskli" olduğu aktarıldı.

Bir USAID yetkilisinin raporda, "Operasyonel ve itibar riskleri ve gözetim eksikliği göz önüne alındığında GHF ile ilerleme konusunda hemfikir değilim." sonucuna ulaştığı kaydedildi.

Konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili, USAID raporunda belirtilen tüm uyarılara rağmen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Jeremy Lewin'in süreci hızlandırdığı ve bunun sonucunda 26 Haziran'da GHF'ye sağlanacak 30 milyon dolarlık fonun onaylandığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından fonun onaylanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlık, Hamas'ı güçlendirmeden Gazze'ye yardım ulaştırmanın tek uygulanabilir yolunun bu olduğuna karar verdikten sonra GHF'ye acil destek sağladı." ifadesine yer verildi.

Kaynaklardan biri, USAID personelinin özellikle insani yardımın temel ilkelerinden biri olan "zarar vermeme" prensibine işaret ederek, GHF ile çalışmaya ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Yetkili, Rubio ve Lewin'in sürecin hızlanmasına yönelik baskısına işaret ederek GHF'nin normal koşullar altında muhtemelen finanse edilmeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GHF'ye sağlanan fon henüz tam olarak aktarılmış değilken, yardımın aşamalı olarak aktarılacağı, bunun içinse kuruluşun bazı şartları yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Yardım noktalarında ateş açılıyor

Sözde yardım dağıtım merkezi GHF'de bir süre çalışan eski güvenlik görevlisi, meslektaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve gıda yardımı için bekleyen aç Filistinlilere nedensiz yere defalarca ateş açtığına tanık olduğunu söylemişti.

Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği görüntüler ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin ifadeleri de insani yardım dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen Gazzelilere yardım dağıtım çalışanları tarafından ateş edildiğini ortaya koymuştu.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

GHF, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde "yardım dağıtımı" için tırların yola çıktığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

GHF kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, 4 Temmuz'da, yaklaşık bir aylık sürede Gazze'deki yardım merkezleri yakınlarında 613 Filistinlinin öldürüldüğünü, ölümlerin 509'unun ABD-İsrail güdümlü GHF çevresinde gerçekleştiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den GHF'ye 30 Milyon Dolar Fon Onayı - Son Dakika

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