ABD\'den iadesi sağlanan 100 kültür varlığından 40\'ı Tokat Erbaa kökenli çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığının tanıtıldığı ve 'Kaçış Yok: Boubon' Sergisi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Ersoy, "İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, " Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müzayede evinin Mayıs 2026 tarihli müzayedesinde Anadolu kökenli eserlerin satışa sunulduğunun belirlenmesi üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş; bilimsel veri ve belgelerimiz Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI ile paylaşılmış; eserlerin satışı durdurularak Türkiye'ye iadeleri sağlanmıştır." dedi.

'İADE KAPSAMINDA ÖNEMLİ ESERLER VAR'

Bakan Ersoy, "İade kapsamındaki 100 parça içerisindeki önemli gruplardan birini Tokat ili Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eser oluşturuyor. MÖ 2300- 2000 yıllarına tarihlenen bu grup, törensel müzik aletlerinden silahlara ve metal kaplara kadar Erken Tunç Çağı Anadolu'sunun gelişmiş metal işçiliğini yansıtmakta" dedi.