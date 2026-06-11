ABD'den İran'a Uyarı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Uyarı

11.06.2026 16:41
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ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'ın Körfez'deki eylemlerinin ekonomik sonuçları olacağını belirtti.

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Körfez bölgesindeki eylemlerinin ekonomik ve finansal sonuçlarının olacağını belirterek, Tahran yönetiminin "sıfır toplamlı oyunu kaybedeceğini" söyledi ve "Körfez'deki müttefiklerimize verdiği her zarar, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacak" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez bölgesindeki eylemlerinin ekonomik ve finansal sonuçlarının olacağını belirterek, Tahran yönetiminin "sıfır toplamlı oyunu kaybedeceğini" söyledi.

Besset, "İran rejimi oynadığı sıfır toplamlı oyunu kaybedecek. Körfez'deki müttefiklerimize verdiği her zarar, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacak. Fars Körfezi Boğazı Otoritesi'ne ödenen her geçiş ücreti, yine İran hesaplarından aktarılacak kaynaklarla dengelenecek. İran'ın gerçekleştirdiği her saldırı, karşı karşıya kaldığı ekonomik ve finansal sonuçları daha da ağırlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Körfez, Finans, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Timur Doğan Timur Doğan:
    iyiymiş ama bu tür açıklamaların ardından ne olacak ona bakmalı çünkü bu tarz uyarılar söylenmesi kolay uygulaması başka 0 0 Yanıtla
  • Refaettin Uysal Refaettin Uysal:
    yahu artık bu abartıları okumaktan sıkıldık her gün yeni tehdit her gün yeni söz sonra da bi şey olmuyo insanlar sakin olsun biraz 0 0 Yanıtla
  • Hasan Öztekin Hasan Öztekin:
    abd nin tehditleri yeni bi şey değil zaten herkes biliyo bu işler böyle işliyo ekonomik baskı da siyasi baskı da aynı şey sonunda 0 0 Yanıtla
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