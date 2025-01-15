ABD'den İsrail'e Eygi Soruları - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Eygi Soruları

Senatörler, İsrail'in Türk-Amerikan Ayşenur Eygi'nin ölümüyle ilgili Dışişleri Bakanı'na mektup yazdı.

15.01.2025 00:16
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ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch'in öncülüğünde bir grup senatör ve kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etti.

Welch, 10'a yakın yetkili tarafından imzalanan mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektupta, "Ayşenur, yanındaki genç erkek ya da kimsenin onu vuran askere ya da başkasına tehdit teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir delilden haberdar değiliz." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun olaya ilişkin soruşturma yürüttüğünün anımsatıldığı mektupta, İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çekildi.

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi soruların yanıtlanması talep edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eygi'nin olayını Adalet Bakanlığı'nın araştırmasını talep edip etmediğinin de sorulduğu mektupta, bu konuya ilişkin netlik kazandırılması talep edildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Eygi Soruları - Son Dakika

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