ABD'den İsrail-Hizbullah çatışmasına çözüm arayışı

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(ANKARA) - İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes koşulları hakkında Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Beyrut'ta bulunan ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile "yapıcı" bir toplantı yaptığını belirtti. Hochstein tarafların 1701 sayılı BM kararına uymasının çözüm için yeterli olmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalara yönelik diplomtik bir çözüm arayışı için Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta temaslarda bulundu. Hochstein, Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile "yapıcı" bir toplantı yaptığını belirtti ve Lübnan'dayken "güç, güvenlik, istikrar ve nihayetinde ekonomik refah yolunda Lübnan'ı yeni bir yola sokmak" isteyen herkesle görüşeceğini ifade etti. ABD elçisi, Beyrut'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı kalıcı olarak sona erdirmek için bir formül üzerinde çalıştığını ve yalnızca önceki BM kararına bağlı kalmanın yeterli olmayacağını söyledi.

Hochstein 2006'da İsrail-Hizbullah savaşının neticesinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dikkat çekerek, tarafların bu kararın uygulanması için çaba sarf etmediğini söyledi. Hochstein "Her iki tarafın da (BM kararı) 1701'e sadece bağlı kalması yeterli değil...Bu çatışmayı bir daha asla olmayacak şekilde sona erdirecek bir formül bulmak için Lübnan hükümeti ve İsrail hükümeti ile çalışıyoruz" dedi. 1701 sayılı karar, Hizbullah militanlarının Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ve İsrail'in Lübnan'dan güçlerini geri çekmesini gerektiriyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen diplomatik çabalar kapsamında bugün İsrail'e seyahat ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik bir saldırısında üç Lübnanlı askerin ölümünden dolayı özür diledi. İsrailli bir ordu sözcüsü saldırının Hizbullah'a ait olduğu sanılan bir aracı hedef aldığını ve İsrail'in Lübnan ordusuna karşı operasyon yapmadığını belirtti.