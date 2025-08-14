ABD'den Küba Vizesine Kısıtlama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın yurt dışına sağlık çalışanları gönderen programını destekledikleri iddiasıyla bazı Brezilyalı yetkililer ile eski Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) görevlilerine vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Brezilya hükümeti yetkilileri ile eski PAHO görevlilerinin Küba yönetiminin "zorla çalıştırma yoluyla Kübalı sağlık çalışanlarını sömüren" planıyla ilişiğinin bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, yetkililerin, PAHO'yu aracı kullanarak programı Brezilya Anayasası'na aykırı şekilde uyguladıkları, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını deldikleri ve Kübalı sağlık çalışanlarına ait ödemeleri rejime aktardıkları iddia edildi.

Bu nedenle programla ilişiğinin bulunduğu ileri sürülen yetkililer ve aile üyelerine vize iptali ile kısıtlamasının getirildiği belirtilen açıklamada, bu programın Küba halkını temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakırken Küba yönetimini zenginleştirdiği savunuldu.