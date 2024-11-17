ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD, Ukrayna\'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'a devretmeden önce Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını söyleyen yeni Başkan Donald Trump'ın ne diyeceği merak konusu oldu.

17.11.2024 22:16
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ABD yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Bu karar, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya getirilmesi sonrası alındı ve Biden yönetiminin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

UKRAYNA, UZUN MENZİLLİ AMERİKAN SİLAHLARINI KULLANABİLECEK

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı. Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

RUSYA'NIN KUZEY KORE KARARI, POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLDU"

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

TRUMP: SAVAŞIN DAHA FAZLA UZAMASINI İSTEMİYORUM

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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