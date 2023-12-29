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ABD Deniz Kuvvetleri Husilere ait dron ve gemisavar füze düşürdü - Son Dakika
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ABD Deniz Kuvvetleri Husilere ait dron ve gemisavar füze düşürdü

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait dron ve gemisavar balistik füze düşürdüğünü duyurdu. ABD donanmasına bağlı USS Mason gemisi, Husiler tarafından ateşlenen füzeleri etkisiz hale getirdi. Husilerin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik 22. saldırı girişimi olduğu belirtilirken, bölgedeki gemilere herhangi bir hasar verilmediği açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Husilere ait dron ve gemisavar füze düşürdü
29.12.2023 - 09:43,
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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait dron ve gemisavar balistik füze düşürdüğünü duyurdu.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Mason" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füze ve dron düşürdüğü belirtildi.

Husilerin 19 Ekim'den bu yana uluslararası deniz taşımacılığına yönelik 22. saldırı girişimi olduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki 18 gemide herhangi bir hasar olmadığı da kaydedildi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
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