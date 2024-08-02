ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Orta Doğu'daki gerginlikler ve gelişmeler hakkında görüştü. Blinken, BAE ve Suudi Arabistan'ın Gazze'deki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularında yaptıkları çabalara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleriyle yapılan ateşkes görüşmelerinin önemine dikkat çekildi.

02.08.2024 02:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile Orta Doğu'da devam eden gerginlikler ve gelişmelerle ilgili görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Blinken'ın Al Nahyan ile görüşmesinde, " Gazze'de artan ve sürdürülebilir insani yardım seviyelerini kolaylaştıracak ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için" diplomatik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, Gazze'de anlaşmaya varma taahhüdünü yinelediği görüşmede, bu hafta acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 148 Filistinlinin tahliyesi de dahil, BAE'nin Gazzelilere sağladığı önemli insani destek için minnettarlığını dile getirdiği kaydedildi.

Bakan Blinken'ın ayrıca, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularının öncelik taşıdığı vurgulandı.

Blinken'in, Suudi Arabistan'ın Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını takdir ettiği bildirildi.

İki bakanın ayrıca, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin ağustos ayında planlanan ateşkes görüşmelerine katılmaları, çatışmayı sona erdirmek için anlaşmaya varmaları ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermelerinin önemine dikkat çektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Antony Blinken, Orta Doğu, Sudan, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:27 MİT’in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu MİT'in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:32 Sevgilisinin başını taşla ezdi 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu Sevgilisinin başını taşla ezdi! 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 02:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement