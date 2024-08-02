ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile Orta Doğu'da devam eden gerginlikler ve gelişmelerle ilgili görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Blinken'ın Al Nahyan ile görüşmesinde, " Gazze'de artan ve sürdürülebilir insani yardım seviyelerini kolaylaştıracak ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için" diplomatik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, Gazze'de anlaşmaya varma taahhüdünü yinelediği görüşmede, bu hafta acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 148 Filistinlinin tahliyesi de dahil, BAE'nin Gazzelilere sağladığı önemli insani destek için minnettarlığını dile getirdiği kaydedildi.

Bakan Blinken'ın ayrıca, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularının öncelik taşıdığı vurgulandı.

Blinken'in, Suudi Arabistan'ın Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını takdir ettiği bildirildi.

İki bakanın ayrıca, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin ağustos ayında planlanan ateşkes görüşmelerine katılmaları, çatışmayı sona erdirmek için anlaşmaya varmaları ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermelerinin önemine dikkat çektiği belirtildi.