ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze\'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı. Blinken, bölgedeki çatışmaların son bulması ve insani krizin sona ermesi için ABD'nin bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalıştığını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Refah'a kara saldırısında sivillere zarar verilmemesi konusunda bir plan sunmadığını belirterek, bu durumu desteklememelerinin mümkün olmadığını söyledi. Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerle ilgili olarak ise Hamas'a cömert bir teklif olduğunu ve ateşkes önerilerini desteklemek için doğru kararın hızlı bir şekilde verilmesini umduklarını dile getirdi. Blinken, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve normalleşme için Gazze'deki krizin sonlanması ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtti.

29.04.2024 19:31
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulmasına dönük bir yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti.

Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu"nda, Forum Başkanı Borge Brende'nin "Gazze'de yaşanan savaş, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri, Refah'a kara harekatı, ABD'deki öğrenci gösterileri ve İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme olasılığına ilişkin" sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da 1948'den bu yana en kötü krizi yaşadıklarını kaydeden Blinken, ABD'nin, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze'deki çatışmaların son bulması ve daha geniş bir alana yayılmaması için çalıştığını dile getirdi.

İsrail'in Refah'a kara saldırısında ısrar etmesiyle ilgili Blinken, "Sivillere zarar verilmeyeceğine dair bir plan olmazsa Refah'ta büyük askeri bir 'operasyonu' desteklememiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Blinken, İsrail'in hala, Refah'taki sivillere zarar verilmeyeceğini garanti eden bir plan sunmadığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerle ilgili de konuşan Blinken, "Hamas'ın önünde çok cömert bir teklif var ve ateşkes önerilerini desteklemek için hızlı bir şekilde doğru kararı vereceğini umuyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesiyle ilgili Blinken, Gazze'deki insani krize son verilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını aktardı.

Blinken, Riyad yönetimi ile İsrail arasında normalleşme ihtimaliyle ilgili sorulan soruyu ise, "Normalleşme yolunda ilerlemek için Gazze'deki krizin sonlanması ve Filistin devletinin kurulmasına dönük bir yol haritası oluşturulması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Blinken, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterileriyle ilgili ise "Bu gösteriler, vatandaşlarımızın Gazze'deki sivillerin, kadınların ve çocukların çektiği acılara dönük duygularını yansıtıyor ve ben bunu anlayışla karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı bu sabah Suudi Arabistan'a gelmişti. Blinken'in, buradan Ürdün ve İsrail'e geçmesi planlanıyor. Bu, Blinken'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği 7'nci ziyaret olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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