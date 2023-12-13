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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'taki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'taki saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı. Blinken, Irak Başbakanı ile görüşmede saldırıları ve soruşturma vaadini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak\'taki saldırıyı kınadı
13.12.2023 - 10:31,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in dün yaptığı açıklamaya göre, Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD Büyükelçiliğine 8 Aralık'ta erken saatlerde düzenlenen saldırıyı kınayan Blinken, son haftalarda Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırıları da kınadı.

Bakan Blinken, Sudani'nin son saldırıyı "terörist eylem" olarak şiddetle kınamasını ve Irak hükümetinin saldırının faillerine yönelik soruşturma vaadini memnuniyetle karşılayarak saldırıların Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan İran destekli milisler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görüşmede taraflar, gelecek gün ve haftalarda yakın temasta kalma konusunda anlaştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresine 8 Aralık'ta roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda personelden kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.

Başbakan Sudani, söz konusu saldırıyı "terörist eylem" olarak nitelemişti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı savaştan bu yana ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine çok sayıda saldırı düzenlendi. Saldırıların, ABD'nin İsrail'i destekleme politikasına karşı açık protesto ve Gazze'deki saldırılara yanıt oluğunu açıklayan "Irak İslami Direnişi" isimli milis grup saldırıların çoğunu üstleniyor.

Ancak ABD Büyükelçiliğine yönelik ilk saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.

ABD Büyükelçiliği, Bağdat'taki yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"de yer alıyor.

Kaynak: AA
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