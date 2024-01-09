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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi gerekiyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun gerekliliğini belirtti. Blinken, bölgedeki istikrarın sağlanması ve Gazze'nin yeniden canlanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze\'deki çatışmaların sona ermesi gerekiyor
09.01.2024 - 00:05,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için " Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu belirtti.

ABC News'ün haberine göre, Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu gezisine işaret eden Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap "normalleşmesi ve entegrasyonu"nun ele alındığını aktararak, bunun için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi gerekiyor - Son Dakika
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