ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölge turu kapsamında 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Blinken'ın İsrail, Katar ve Mısır'ı ziyaret edeceği ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtildi. Ziyarette esir takası, ateşkes müzakereleri ve İran ile yaşanan gerilim masaya yatırılacak.

16.08.2024 17:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölge turu kapsamında 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek.

Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika

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