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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Doğu Krizini Görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Doğu Krizini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkenin doğusundaki krizin sonlandırılması çağrısında bulundu. Blinken, Tshisekedi'yi tebrik ederek KDC'deki demokratik düzenin güçlendirilmesini istedi. Blinken, Afrika turu kapsamında Cabo Verde, Fildişi Sahili, Nijerya ve Angola'yı da ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Doğu Krizini Görüştü
23.01.2024 - 12:32,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanarak ikinci 5 yıllık dönemine başlayan Felix Tshisekedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "ülkenin doğusundaki krizin sonlandırılması" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ve Tshisekedi'nin telefonda görüştüğünü aktardı.

Miller, "Blinken, Tshisekedi'yi yeniden seçildiği için tebrik etmek ve KDC'nin doğusundaki krize diplomatik bir çözüm bulunmasını teşvik etmek için aradı." ifadesini kullandı.

Sözcü Miller, KDC'deki seçimlerden galip ayrılan Tshisekedi'ye, ülkede demokratik düzene güvenin artırılması çağrısı yaptı.

Afrika turu kapsamında Cabo Verde'de temaslarda bulunarak Fildişi Sahili'ne geçen Blinken, Cabo Verde ile ikili ilişkilerin yanı sıra Batı Afrika ve Atlantik'te güvenliği ve refahı artırmak için temaslarda bulundu.

Blinken, Nijerya ve Angola'yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA
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