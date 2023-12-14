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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi tebrik etti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'yi göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Blinken, görüşmede iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme konusundaki kararlılığını ifade etti ve Polonya'nın Ukrayna'ya yardımlarını, savunma ve enerji işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski\'yi tebrik etti
14.12.2023 - 09:43,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda görüştüğü Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'yi göreve atanmasından dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Sikorski telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Sikorski'yi dışişleri bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ederek, iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme konusundaki "güçlü kararlılığını" ifade etti.

Blinken, ayrıca, Polonya'nın Ukrayna ve halkına devam eden yardımlarını, ikili savunma ve sivil nükleer enerji işbirliğini ve NATO ittifakına bağlılığını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Kaynak: AA
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