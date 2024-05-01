ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze'yi ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze\'yi ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la birlikte Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. İki bakanın toplantıda İsrailli esirlerin iadesi ve Hamas'ın ortadan kaldırılması konularını ele aldığı belirtildi. Ayrıca, insani yardımların Gazze'ye geçişi için sınır kapısı ve limanın açılması kararı alındı. Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık felaketi ise devam ediyor.

01.05.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la birlikte Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

İsrail Savunma Bakanlığı, Blinken ve Gallant'ın Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ziyaretlerinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu toplantıya katıldıklarını bildirdi.

Toplantıda, İsrailli esirlerin iadesi ve "Hamas'ın ortadan kaldırılmasına yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi gerekliliğinin" ele alındığı belirtildi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yanı sıra Blinken ve Gallant'ın, Nir Oz Yahudi yerleşim yerini de ziyaret ettiği kaydedildi.

Gallant, Blinken'la toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, "Hamas'ı yok etmeye, rehineleri ailelerine geri getirmeye kararlıyız." dedi.

Toplantıda ele aldıkları konuya ilişkin Gallant, Blinken'la Gazze'ye insani yardım akışını nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

Gallant ayrıca insani yardımların Gazze'ye geçişi için bugün Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Usdud (Aşdod) Limanı'nı açmaya karar verdiklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk, 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli ağır bir insanlık felaketi yaşıyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı bulunduğu, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Kaynak: AA

Antony Blinken, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 23:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement