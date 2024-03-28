ABD Dışişleri Bakanlığı Çalışanı İstifa Etti: İstifanın Temel Nedeni Bağlantımın Kalmaması

ABD'de Joe Biden yönetiminin Gazze politikasına ve halen İsrail'e silah göndermesine tepki olarak istifa eden ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Annelle Sheline, "İstifanın temel nedeni, artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istememdi." dedi.
Sheline, The Guardian'a verdiği demeçte, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa etme nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinde kalarak, istişarelerde bulunarak ve endişelerini amirlerine ileterek yönetimin Gazze politikası üzerinde etki yaratmayı umduğunu söyleyen Sheline, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmaya yönelik bir şey yapabileceğine dair inancını kaybettiğini ve bu nedenle istifasını sunduğunu ifade etti.
Bakanlıktaki görevinden istifa etmesine ilişkin, "İstifanın temel nedeni, artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istememdi." ifadesini kullanan Sheline, birçok meslektaşının kendisine mali zorlukları aşabilirlerse istifa edeceklerini söylediğini ve işten sessizce ayrılmak yerine ayrılma nedenleri hakkında konuşması için kendisini teşvik ettiğini belirtti.
Sheline, "Küçük bir kızım var. Henüz iki yaşında bile değil. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri Bakanlığında çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum." dedi.
ABD'deki "Leahy Yasası" çerçevesinde insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ile gruplara silah satılamayacağını ve ABD hükümetinin insani yardımlarının başka bir ülke tarafından kısıtlanmasından ya da engellenmesinden Başkan'ın haberdar olması durumunda söz konusu ülkeye yardımları yasakladığı "Dış Yardım Yasası"nı hatırlatan Sheline, Biden yönetiminin silah tedarik etmeye devam ederek bu gibi yasaları ihlal ettiğini söyledi.
Uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair kanıtlar var
Sheline, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair pek çok kanıttan haberdar olduğunu kaydederek, "Burada yasalar açık ve elimizde kanıtlar var. Fakat ayrıntılar takip edilmiyor." ifadesini kullandı.
Bakanlık tarafından incelenen kanıtların ve inceleme sonuçlarının ancak Beyaz Saray istediği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Sheline, "Beyaz Saray farklı bir çizgi izlemeye hazır olana kadar Dışişleri Bakanlığında olan diğer bazı şeyler ortaya çıkmayacak." dedi.
Sheline, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine yönelik, "Bu hafif değişimi görmekten memnunum ancak Gazze'deki insanlar için henüz bir fark yaratmadı. Bu gerçekten çok küçük ve geç bir adım." ifadesini kullandı.
Sheline, görevi neden bıraktığına ilişkin kaleme aldığı ve Biden yönetiminin Gazze politikasını sert sözlerle eleştirdiği mektupta, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa (Gazze'deki) savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu." ifadesini kullanmıştı.
Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul da benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.
Daha sonra çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan yetkililer, ortak bir mektup kaleme alarak Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › ABD Dışişleri Bakanlığı Çalışanı İstifa Etti: İstifanın Temel Nedeni Bağlantımın Kalmaması - Son Dakika
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava raporuna göre, Eskişehir geneliyle doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma yürüttü ve kimliği belirlenen 5 şüpheli Esenyurt ve Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir zanlı ise serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme ve farkındalık oluşturma amacıyla 32 anne ve anne adayına eğitim verdi.
Seferihisar'da CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in düzenlediği ilk seçim mitingi binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol, 11 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda etil alkol damıtma kazanı, doldurma makinası ve diğer malzemeler de ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerlerinin ise adli işlemleri devam ediyor.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'de alkollü mekan olmamasını eleştirmesi Kayserili vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Dikmece Mahallesi'nde bir bireysel konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Babadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerini anlattı ve Denizli'ye hizmetkar olmanın mutluluğunu dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?