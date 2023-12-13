 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, tutuklu değişimiyle ilgili olarak Ermenistan ve Azerbaycan ile çalışmaya devam edeceklerini ve barışın mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı
13.12.2023 - 23:31,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tutuklu değişimine değindi.

Miller, "Ermeni ve Azerbaycanlı tutukluların bugün erken saatlerde geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyor ve ek güven artırıcı önlemlerin tartışıldığını bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, "Süreci ilerletmek için Ermenistan ve Azerbaycan ile çalışmaya devam edeceğiz. Her iki tarafın da bunu devam ettirmeye istekli olması durumunda barışın mümkün olduğuna inanmayı sürdürüyoruz." dedi.

Azerbaycan tarafından bugün yapılan açıklamada, esir takası anlaşması kapsamında 32 Ermeni askerinin serbest bırakıldığı, Gazah sınır bölgesinde gerçekleşen tutuklu takasında Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18
Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek

Son Dakika
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 23:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement