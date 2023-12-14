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ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistinlilere yapılan muamelesini eleştirdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistinlilere yapılan muamelesini eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze'de ele geçirdiği Filistinlileri kıyafetsiz dolaştırmalarını eleştirdi ve bu tür bir uygulamanın bir daha yaşanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in BM'deki oylamalarda iyi bir performans sergilemediği ve dünyanın çatışmanın sona ermesini istediği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail\'in Filistinlilere yapılan muamelesini eleştirdi
14.12.2023 - 01:11,  Güncelleme: 01:13
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Miller, konuyla ilgili İsrailli yetkilerle görüşüldüğünü, gözaltına alınan Gazzeliler'in, "intihar yeleği giymedikleri ve silah taşımadıklarından emin olmak için" elbiselerinin çıkarıldığı şeklinde cevap alındığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "Bununla birlikte ancak bu fotoğrafların çekilmemesi ve yayımlanmaması gerektiğini bize açıkça ifade ettiler. ve bundan sonra böyle bir uygulama yapmayacaklarını, eğer arama yaparlarsa tutukluların kıyafetlerini derhal geri vereceklerini açıkça belirttiler. Bunlar açıkça atılması gereken uygun adımlardır." ifadelerine yer verdi.

Miller, İsrailli askerlerin, kendi güvenlikleri için böyle bir uygulama yapmaları gerektiğini düşünse bile, sonrasında elbiselerinin "derhal iade edilmesinin" insani muameleye en uygun davranış olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun kalıcı bir barış için "değişmesi gerektiğinden" bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Miller, "bir süredir İsrail'in atması gerektiğini düşündüğümüz adımlar olduğunu açıkça ifade ettiklerini" kaydetti.

Biden, dün Washington'da düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını, bölgede kalıcı bir çözüm için Netenyahu'nun hükümetini "değiştirip güçlendirmesi" gerektiğini vurgulamıştı.

BM'deki Filistin oylamasından çıkan sonucu değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesiyle ilgili, bunun İsrail için "ilk olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Miller, "İsrail'in BM'deki oylamalarda iyi bir performans sergilemediği ilk durum olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu oylamadan çıkarabileceğiniz sonuç, dünyanın bu çatışmanın sona ermesini istediğidir, ki bu bizim de paylaştığımız bir hedeftir." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Miller, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz, gereğinden bir gün daha uzun sürdüğünü görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.

Oylamada, ABD ile Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay ile birlikte "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA
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