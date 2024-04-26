ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, Gazze politikasına tepki göstererek görevinden istifa etti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, Gazze politikasına tepki göstererek görevinden istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, Gazze politikasına tepki göstererek görevinden istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 18 yıldır çalışan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına karşı çıkarak istifa etti. Rharrit, diplomasi ve barışın gücüne vurgu yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı olan Rharrit, 2005'ten bu yana bakanlıkta görev yapıyordu.

26.04.2024 12:16
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ABD Dışişleri Bakanlığında Ağustos 2022'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü olan Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına tepki göstererek görevini bıraktı.

Al Arabiya'nın haberine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından paylaştığı iletide, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 18 yıldır çalıştığını belirterek, "ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkarak nisanda istifa ettim. Silahlar değil diplomasi. Barışın ve birliğin gücü olun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasına dair haberleri gördüğünü ancak kişisel bir mesele hakkında konuşmayacağını belirtti.

Bakanlıkta 2005'ten bu yana görev yapıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 2005'ten bu yana görev yapan Rharrit, Ağustos 2022'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğünü yürütüyordu.

Rharrit, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinin politikalarını protesto amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, Gazze politikasına tepki göstererek görevinden istifa etti - Son Dakika

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