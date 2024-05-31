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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemediğini savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail\'in Gazze\'ye yardımları engellemediğini savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkili Stacy Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair raporun 'açıkça yanlış' olduğunu savundu. Gilbert, istifa ettiği gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze sınırından geçen gıda ve tıbbi malzeme miktarının sınırlandırılmasında rol oynadığını belirtti ve rapora itiraz ettiğini söyledi. Ayrıca, raporda uzman görüşlerinin dikkate alınmadığını ve sonucun çoğu uzmanın görüşünün aksi yönde olduğunu ifade etti.

31.05.2024 12:29
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İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun ardından istifa eden ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, raporun "açıkça yanlış" olduğunu savundu.

The Guardian'ın haberine göre, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları nedeniyle 28 Mayıs'ta istifa ettiğini duyuran Gilbert, istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair raporun "açıkça yanlış" olduğunu savundu.

Gilbert, her ne kadar Gazze'de yardım akışını engelleyen "güvenlik eksikliği" gibi birtakım faktörlerin farkında olunduğunu belirtse de, "İsrail'in Gazze sınırından geçen gıda ve tıbbi malzeme miktarının sınırlandırılmasında rol oynadığının açık" olduğunu söyledi.

Gilbert, "Bu nedenle İsrail'in insani yardımı engellemediğini söyleyen rapora itiraz ediyorum. Bu açıkça yanlıştır."

Uzman görüşü dikkate alınmamış

Söz konusu raporda kendi görüşlerine de başvurulduğunu belirten Gilbert, "Nisan ayının sonlarına doğru konunun uzmanları rapordan çıkarıldı ve bize raporun daha üst düzey kişiler tarafından düzenleneceği söylendi." dedi.

Raporun vardığı sonucun "danışılan çoğu uzmanın görüşünün aksi yönünde" olduğunu söyleyen Gilbert, "Rapor yayımlanana kadar içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yayımlandığında ise raporu tekrar tekrar okumak zorunda kaldım. Çünkü raporun, İsrail'in insani yardımı engellemediğini değerlendirdiğimizi bu kadar net bir şekilde ifade ettiğine inanamadım." dedi.

"Tartışmalı rapor"

Söz konusu raporda, "İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukukla 'tutarsız' bir şekilde kullandığını değerlendirmenin makul olduğu" ifadeleri kullanılmıştı.

Raporda, "ABD tarafından tedarik edilen belirli silahları ihlallerle ilişkilendirmek için yeterli somut kanıt bulunmadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan raporda Dışişleri Bakanlığı'nın "İsrail hükümetinin Gazze'de ABD'ye ait insani yardımının taşınmasını veya teslim edilmesini yasakladığını veya kısıtladığını değerlendirmediği" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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