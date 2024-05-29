ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail politikaları nedeniyle istifa - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail politikaları nedeniyle istifa

ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail politikaları nedeniyle istifa

ABD Dışişleri Bakanlığındaki üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun yanlış olduğunu belirtti. İstifalar, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar yardım göndermesinin eleştirilmesiyle gerçekleşti.

29.05.2024 11:09
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ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun yanlış olduğu yönünde Bakanlık çalışanlarına mail attı.

Gilbert'in tepkisini çekerek istifasına yol açan raporla Biden yönetiminin, "İsrail'e milyarlarca dolar yardım göndermesinin meşrulaştırıldığı" ifade edildi.

Konuya ilişkin soruya Gilbert'in yorum yapmaktan çekindiği kaydedilen haberde, Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin Gilbert'in istifası hakkında "Farklı görüşlerde olduğumuzu kabul ederek anlaştık." dediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından "Gazze politikası" nedeniyle istifa eden yönetici Josh Paul ise sosyal medya hesabından Gilbert'in istifasına dair açıklama yaptı.

Paul, "Gilbert'in istifası Biden yönetiminin ve Dışişleri Bakanı (Anthony) Blinken'in Gazze'de 7 aydan uzun süredir devam eden katliamına karşı tamamen başarısız olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Gazze politikasına karşı oldukları için istifa ediyor

ABD İçişleri Bakanlığı Personel Şefi'nin Özel Asistanı Lily Greenberg Call, 16 Mayıs'ta Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Görevine Biden tarafından atanmış Yahudi kökenli çalışan Call, Biden yönetimine "daha iyi bir Amerika" için katıldığını belirterek, "Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden'ın İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann 13 Mayıs'ta, ülkesinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ABD'nin bu politikasının Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurgulamıştı.

Mann, ABD ordusunda 13 yıldır görev yaptığına ve Avrupa kökenli Yahudi bir aileden geldiğine atıfta bulunarak, "Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell ise 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail politikaları nedeniyle istifa - Son Dakika

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