ABD Ekonomisi İstikrarlı Büyüme Yolunda - Son Dakika
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ABD Ekonomisi İstikrarlı Büyüme Yolunda

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü ve bu durumun istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduklarını doğruladığını ifade etti. Yellen ayrıca, ABD'nin dikkate değer ekonomik performansı sayesinde küresel ekonominin dirençli olduğunu belirtti. İsrail'in Filistin bankalarıyla işbirliğini sürdürmesine yönelik muafiyetin 1 yıl uzatılması gerektiğini de vurgulayan Yellen, Çin'e makroekonomik modelini ele alması için baskı yapmaya devam edeceklerini ve milyarderleri vergilendirmek için küresel bir anlaşmaya gerek olmadığını düşündüklerini söyledi.

25.07.2024 20:19
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü gösteren verilerin, ABD'nin "istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü" bir yolda olduğunu doğruladığını ifade etti.

Yellen, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları'na katılmak üzere bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında ABD'de bugün açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendiren Yellen, "ABD GSYH'si 2023'te düşmek yerine yüzde 3,1 oranında güçlü bir büyüme kaydetti ve bu sabahki yeni veriler, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu da istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduğumuzu doğruluyor." dedi.

Yellen, küresel ekonominin büyük ölçüde ABD'nin "dikkate değer" ekonomik performansı sayesinde dirençli olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seyretmeye devam ettiğini belirten Yellen, enflasyonun ise zirvesinden önemli ölçüde düşerek ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine doğru bir eğilim gösterdiğini dile getirdi.

Yellen, fiyatların birçok Amerikalı için halen çok yüksek olduğunun farkında olduklarını, bu nedenle konuttan sağlık hizmetleri ve enerjiye kadar uzun süredir devam eden maliyet baskılarına odaklanan bir gündem geliştirdiklerini anlattı.

İsrail bankalarının Filistin bankalarıyla işbirliğini sürdürmesine yönelik muafiyet 1 yıl uzatılmalı

Jeopolitik gelişmelere de değinen Yellen, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara yönelik gerekli adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Yellen, Hazine Bakanlığının İran rejiminin terörist aktörleri finanse etmesine karşı koymaya, insani yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaşmasını sağlamaya ve Batı Şeria ekonomisini istikrara kavuşturmaya odaklanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, "İsrail'in, bankalarının Filistin bankalarıyla işbirliğini sürdürmesine izin vermesine sevindim ancak bu işbirliğini kolaylaştırmak için muafiyetin 1 yıl uzatılmasının gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Çin'e makroekonomik modelini ele alması için baskı yapmaya devam edeceğim"

ABD'nin Çin ile Amerikan firmaları ile işçilerinin eşit şartlarda rekabet edebileceği sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmaya yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirten Yellen, "Bu, Çin'e, üretime çok fazla tasarruf ve daha fazla sübvansiyon aktararak endüstriyel kapasite fazlalığına katkıda bulunan makroekonomik modelini ele alması için baskı yapmaya devam edeceğim anlamına geliyor." dedi.

Yellen, bunun dünya genelinde firmaların ve çalışanların varlığını sürdürebilmesi için bir tehdit oluşturduğunu ve bu endişelerinin birçok kişi tarafından paylaşıldığını bildiğini dile getirdi.

"Milyarderleri vergilendirmek için küresel bir anlaşmaya gerek görmüyoruz"

Brezilya'nın küresel milyarderlere yönelik yüzde 2 vergi uygulanması teklifine ilişkin ABD'nin konumunun sorulması üzerine ise Yellen, vergi politikasının küresel olarak koordine edilmesinin çok zor olduğunu söyledi. Yellen, "Bu konuda küresel bir anlaşmaya varmaya gerek görmüyoruz veya gerçekten bunun arzu edilir olduğunu düşünmüyoruz. Tüm ülkelerin vergilendirme sistemlerinin adil ve ilerici olduğundan emin olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Ekonomisi İstikrarlı Büyüme Yolunda - Son Dakika

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