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ABD, Filistinli genç Tevfik Hicazi'nin öldürülmesini trajik olarak nitelendirdi - Son Dakika
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ABD, Filistinli genç Tevfik Hicazi'nin öldürülmesini trajik olarak nitelendirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 17 yaşındaki Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi'nin, Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesini 'trajik' olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de olayın soruşturulması için İsrail hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını belirtti. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise son 3 ayda 369 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD, Filistinli genç Tevfik Hicazi\'nin öldürülmesini trajik olarak nitelendirdi
22.01.2024 - 23:43,
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 17 yaşındaki Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi'nin, Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesini "trajik" olarak nitelendirdi.

Kirby, günlük basın brifinginde, Hicazi'nin öldürülmesinin Joe Biden yönetimi tarafından nasıl karşılandığını değerlendirdi.

Filistin asıllı Amerikalı 17 yaşındaki Hicazi'nin katledilmesini "trajik" bir ölüm olarak nitelendiren Kirby, Hicazi'nin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kirby, "İsrail'den bu ölümle ilgili olarak kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini ve bu olayın sorumlularının hesap vermesini bekliyoruz. O daha 17 yaşında bir çocuktu ve şimdi aynı yası tutan bir başka aileden konuşuyoruz." yorumunu yaptı.

Dışişleri sözcüsünden "sarsıldık" açıklaması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Patel, Hicazi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi olayını takip ettiklerini kaydederek "Bu olayın farkındayız ve 17 yaşındaki bir ABD vatandaşının öldürülmesinden dolayı sarsıldık. İsrail hükümetiyle olayın soruşturulması noktasında yakın temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Filistinli Hicazi, 19 Ocak'ta Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Hamas'ın bulunmadığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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