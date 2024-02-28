ABD, Gazze\'de ateşkes için çalışıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın " Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olmasını umuyorum" şeklindeki sözlerinden daha temkinli bir tavır takınarak, "Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." dedi.
Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve ABD'nin ateşkesle ilgili gündemini değerlendirdi.
Yönetim olarak Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki rehinelerin salıverilmesi ve Gazze'ye gerekli insani yardımların ulaştırılması için çok çalıştıklarını kaydeden Kirby, bununla birlikte halen yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.
Kirby, Mısırlı bir yetkiliye dayandırılan ve "6 haftaya kadar uzayabilecek, Hamas'ın 40, İsrail'in ise 300 Filistinliyi serbest bırakabileceği bir ateşkes anlaşması" şeklinde kamuoyuna yansıyan müzakerelerle ilgili, "Halen müzakere ediyoruz ancak bu müzakerelerle ilgili bu podyumdan bir değerlendirme yapmayacağım." diye konuştu.
Biden'ın "Pazartesi gününe kadar bir ateşkes olmasını umuyorum" şeklindeki sözleri hatırlatılan Kirby, "Başkan bizzat ulusal güvenlik ekibi tarafından bilgilendiriliyor. Biz umutluyuz ve yakın zamanda böyle bir olumlu sonucu elde edebilmek için ihtiyatlı şeklide ümitliyiz." şeklinde konuştu.
"Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." diyen Kirby, ilgili taraflarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti ancak Biden'ın aksine bir tarih belirtmekten ısrarla kaçındı.
6 haftaya kadar uzayabilecek geçici bir ateşkese ulaşılmasının hem rehinelerin salıverilmesi hem de Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın ulaştırılması için şart olduğunu söyleyen Kirby, gündemlerinin kalıcı bir ateşkes değil, sadece "geçici ateşkes" olduğunu yineledi.
Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Biden'ın ateşkes açıklamasını "sürpriz" diye karşıladığı yönündeki haberlere ise bu konuda yorum yapamayacağını söyleyerek karşılık verdi.
İsrail tarafının kendilerine henüz Refah'la ilgili bir plan sunmadığını belirten Kirby, bu konuda daha önce ortaya koydukları "güvenilir ve uygulanabilir bir plan olmadan saldırı yapılmaması" şeklindeki beklentilerinin halen geçerli olduğunu vurguladı.
Biden'ın açıklamaları gündem olmuştu
ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü ziyaret ettiği New York'ta, "gelecek pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanabileceğini umduğunu" açıklamıştı.
Biden daha sonra, NBC'de yayımlanan "Late Night With Seth Meyers" programına katılarak, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." yanıtını vermişti.
Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti.
Son Dakika › Güncel › ABD, Gazze'de ateşkes için çalışıyor - Son Dakika
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
Fenerbahçe'nin antrenörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, ''19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü.'' dedi.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Belözoğlu ise Fenerbahçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?