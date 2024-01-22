ABD, Gazze\'de genel ateşkesi desteklemiyor

ABD yönetimi, İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının arttığı bir dönemde Gazze'de genel bir ateşkesi desteklemediğini, sadece esirlerin çıkarılabilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılabilmesi için "insani ara"ları desteklediğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in saldırılarını değerlendirdi.

Gazetecilerin, Gazze'de artan İsrail saldırılarıyla ilgili sorularını, "Bu konu, İsrail yönetiminin askeri planı" diyerek geçiştiren Kirby, ABD yönetimi olarak İsrail'in Hamas'ı yok etme yaklaşımını desteklediklerini ancak Filistinli sivillerin de korunması gerektiğini ifade etti.

Kirby, ateşkes karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Hamas'ın önerisini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddetmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Önerinin koşullarını ve gerçekliğini değerlendiremeyeceğini belirten Kirby, esirlerin bırakılmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Esirleri çıkarmak için verilecek insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz. Bu konudaki politikamız değişmedi." diyen Kirby, İsrail'in Hamas'a karşı savaştığını ve "kendini savunma hakkı olduğunu" söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurmuştu.