ABD, Gazze'deki Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor - Son Dakika
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ABD, Gazze'deki Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor

ABD, Gazze\'deki Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor

ABD yönetimi, federal belgelerdeki bilgilere göre, Gazze'deki saldırılardan etkilenen Filistinlileri ABD'ye yerleştirmek için farklı seçenekleri görüşüyor. ABD vatandaşı veya oturumu olan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütülüyor ve Gazze'den Mısır'a kaçmayı başaranlara mülteci statüsü verilecek. ABD'li yakını bulunan Filistinlilerin Gazze'den çıkmasına yardımcı olmak için Mısır ile işbirliği yapılacak.

01.05.2024 13:37
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ABD yönetiminin, ABD ile bağlantısı bulunan Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planladığı bildirildi.

CBS News resmi haber sitesinde yer alan haberde, federal belgelerdeki bilgilere yer verilerek, ABD kurumlarındaki üst düzey yetkililerin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlerin ABD'ye yerleştirilmesine ilişkin farklı seçenekleri görüştüğü belirtildi.

Haberde, ABD vatandaşı veya ülkede oturumu olan bir yakını bulunan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

ABD'de yakını bulunan Filistinlilere yönelik olan bu uygulamanın, savaşta zarar gören Gazze'den çıkanlara "güvenli bir liman" imkanı sunmasının planlandığı aktarıldı.

Gazze'den Mısır'a kaçmayı başarabilenlere ABD Mülteci Kabul Programı çerçevesinde mülteci statüsü verileceği belirtildi.

Haberde, ABD'li yakını bulunan Filistinlerin Gazze'den çıkmasına da yardımcı olunabileceğine vurgu yapılırken, bunun için Mısır ile işbirliği yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'deki Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor - Son Dakika

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