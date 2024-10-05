ABD, Göçmenlerin Vize Sürelerini Uzatmayacak

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ABD yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı bildirildi.

CBS'nin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilileri, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenleri kapsayan uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ülkeye kaçak girişlerin önüne geçilmesi amacını güden program kapsamında 2022'de ABD'ye giriş yapan söz konusu ülke vatandaşlarının 2 yıllık izinlerinin uzatılmayacağını bildirdi.

Söz konusu kişilerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini de kaydetti.

2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.