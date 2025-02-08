ABD, Güney Afrika'ya Yardımları Kesiyor - Son Dakika
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ABD, Güney Afrika'ya Yardımları Kesiyor

ABD, toprak kamulaştırma yasası ve İsrail aleyhine dava nedeniyle Güney Afrika'ya yardımları sonlandırdı.

08.02.2025 13:16
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ABD yönetimi, "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ve İran'la "yakın ilişkileri" gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardımların sonlandırılacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Güney Afrika'ya yardımlarına son verilmesine ilişkin yürütme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davası ve İran'la "yakın ilişkileri" karara gerekçe gösterildi.

Açıklamada, "ABD, Güney Afrika hükümetinin ülkesindeki hak ihlallerinin yanı sıra ABD dış politikasını zayıflatmasını ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehdidi oluşturmasını destekleyemez." ifadesi kullanıldı.

Hükümet verilerine göre ABD, Güney Afrika'ya 2023'te yaklaşık 440 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

Trump, Güney Afrika'ya yönelik fonları askıya alacağını açıklamıştı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", toprakların yeniden dağıtımını hızlandırmaya yönelik "tazminatsız kamulaştırma" yetkisi verdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump, "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını gerekçe göstererek, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derinden bağlı anayasal demokrasi oldukları belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Ramaphosa'nın, Güney Afrika'daki yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı yatıştırmak için Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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