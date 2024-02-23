ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları Kuzey Kore ve Gazze'deki Gelişmeleri İstişare Etti - Son Dakika
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ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları Kuzey Kore ve Gazze'deki Gelişmeleri İstişare Etti

ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları Kuzey Kore ve Gazze\'deki Gelişmeleri İstişare Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Kuzey Kore'nin bölgedeki faaliyetlerini, Rusya'ya yönelik askeri desteğini ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını görüşmek üzere bir araya geldi. Üç bakan, Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, Gazze'deki sivillere sağlanan insani yardımların arttırılması gerektiğini belirtti.

23.02.2024 09:59
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile Kuzey Kore'nin bölgede artan faaliyetlerini, Pyongyang'ın Rusya'ya yönelik askeri desteğini ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeleri istişare etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Üç bakan, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin "Kuzey Kore tehdidine" karşı Ağustos 2023'te yapılan Camp David Zirvesi'nden bu yana kaydedilen gelişmeleri istişare etti.

Bakanlar, görüşme kapsamında Kuzey Kore'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini ve Pyongyang'ın Rusya'ya yönelik artan askeri desteğini ele aldı.

Blinken, Kuzey Kore'nin bölgedeki faaliyetlerine karşı üç ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar, ayrıca İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki sivillere sağlanan insani yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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