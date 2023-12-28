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ABD Güney Sınırında Düzensiz Göçmen Krizi Büyüyor - Son Dakika
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ABD Güney Sınırında Düzensiz Göçmen Krizi Büyüyor

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde en önemli tartışmalardan biri olan güney sınırındaki göç krizi, en az 8 bin kişinin bulunduğu kalabalık düzensiz göçmen grubunun ülkenin güney sınırına yaklaşmasıyla daha da derinleşiyor. Binlerce düzensiz göçmen, ABD'ye girebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkarken, 2023 yılında 2 milyon 240 binden fazla düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtiliyor. Kasım ayında ise sadece 242 binden fazla düzensiz göçmenin ABD sınırını geçtiği kaydedildi.

ABD Güney Sınırında Düzensiz Göçmen Krizi Büyüyor
28.12.2023 - 22:35,
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ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde en önemli tartışmalardan birinin güney sınırındaki "göç krizi" olması beklenirken en az 8 bin kişinin bulunduğu kalabalık düzensiz göçmen grubunun ülkenin güney sınırına yaklaştığı bildirildi.

Çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden gelen binlerce düzensiz göçmen, ABD'ye girebilmek için yüzlerce kilometre yolu geçmeye çalışırken bölgedeki göç krizi derinleşiyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre 2023 yılında 2 milyon 240 binden fazla düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye çalıştığı kaydedilirken yılın son günlerinde göç dalgasının büyüdüğü haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Fox News'un haberinde, en az 8 bin kişinin bulunduğu düzensiz göçmen grubunun toplu şekilde Meksika'nın kuzeyine doğru hareket ettiği ve kısa zamanda ABD sınırına ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Aralarında kadınların ve çocukların da olduğu kalabalık grupta yer alanlar, ABD sınırına kadar olabildiğince toplu şekilde hareket edeceklerini ve ABD'ye kabul edilmeyi beklediklerini dile getirdi.

Kasım ayında düzensiz göçmen rekoru kırıldı

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, sadece kasım ayında ülke sınırından 242 binden fazla düzensiz göçmenin geçtiği ve geçmişe nazaran en yüksek rakamın şimdiye kadarki en yüksek kasım ayı verisi olduğu kaydedildi.

Söz konusu rakamın, tüm zamanlar içinde en yüksek 3. ay olduğu belirtilirken Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, son basın brifinginde söz konusu durumu "olağan dışı" şeklinde yorumlamıştı.

Blinken, "göç krizini" ele almak üzere Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile çarşamba günü bir araya gelmişti. 2,5 saati aşan görüşmenin ardından resmi açıklama yapılmazken Lopez Obrador, sosyal medya hesabı X'ten, "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, güvenlik ve göç konularının daha kapsamlı ele alınması için bu görüşmenin Başkan Biden'a özel olarak aktarılmasını istiyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Blinken da X'teki açıklamasında, Başkan Joe Biden hükümetinin, Meksika hükümetiyle çalışma kararlılığını sürdüreceğini belirterek, "Bugün Meksiko'da açıkça ifade ettiğimiz gibi, bölgede benzeri görülmemiş düzensiz göçü yönetmenin, önemli limanları yeniden açmanın ve yasa dışı fentanil ile sentetik uyuşturucuyla mücadele dahil ortak sorunları çözme hususunda Meksika ile çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Senatosunda Cumhuriyetçiler, içinde Ukrayna ve İsrail'e askeri desteğin de olduğu 110 milyar dolarlık pakete "güney sınırındaki güvenliği artıracak yeterince tedbir olmadığı" gerekçesiyle onay vermemişti.

Kaynak: AA
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