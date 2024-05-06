ABD, Hamas'ın ateşkes önerilerini değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD, Hamas'ın ateşkes önerilerini değerlendiriyor

ABD, Hamas\'ın ateşkes önerilerini değerlendiriyor

ABD yönetimi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen İsrail'le ateşkes önerilerine onay vermesini değerlendiriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas'ın onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail ve ABD'nin Hamas'ın yanıtını değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in cevabını bekleyen ABD, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılmasının en iyi sonuç olacağını vurguladı.

06.05.2024 23:53
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ABD yönetimi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen " İsrail'le ateşkes önerilerine" onay vermesini hem içeride hem de bölgedeki müttefikleriyle değerlendirdiğini ve İsrail'in cevabını beklediğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki olası ateşkes durumuna ilişkin son durumu değerlendirdi.

Kirby, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail ve ABD'nin Hamas'ın yanıtını değerlendirdiğini belirtti.

"Rehine anlaşması konusunda Hamas'ın bir yanıtı oldu. Şu anda bunu değerlendiriyoruz. Bunu bölgedeki ortaklarımızla da konuşuyoruz. (CIA) Direktörü Burns bölgede ve şu anda sahada bunun üzerine çalışıyor." diyen Kirby, hassas bir noktada olunduğu için daha ileri bir yorum yapamayacağını söyledi.

Şu noktada herkesin İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini ve kendilerinin bu sürecin önüne geçmek istemediğini vurgulayan Kirby, ısrarlı sorulara rağmen Hamas'ın onay verdiği ateşkes önerilerinin ve İsrail'le görüşmelerinin detaylarına girmedi.

"Rehinelerin kurtarılmasını istiyoruz. 6 haftalık bir ateşkesin uygulanmasını istiyoruz. (Gazze'ye) İnsani yardımların artmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Kirby, bu süreçte Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılmasının hem Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması hem de Gazze'deki Filistinliler için "en iyi sonuç" olacağını belirtti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Kaynak: AA

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