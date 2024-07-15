ABD, Haseke'deki üssüne askeri takviye sevk etti - Son Dakika
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ABD, Haseke'deki üssüne askeri takviye sevk etti

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilindeki üssüne 40 araçtan oluşan askeri takviye gönderdi. Konvoyda ABD askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri bulunuyor. ABD'nin Suriye'deki varlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye destek sağlamak amacıyla devam ediyor.

15.07.2024 16:19
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TEL ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı.

Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.

Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.

ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Haseke'deki üssüne askeri takviye sevk etti - Son Dakika

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