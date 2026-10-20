ABD İç Güvenlik Bakanlığı DeepSeek'i federal sistemlerden çıkarıp ihalelerden menetti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı DeepSeek'i federal sistemlerden çıkarıp ihalelerden menettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle DeepSeek ürünlerini federal kurumların sistemlerinden çıkarıp ihalelerden menetti. Temmuzda açıklanan kararda, uygulamanın kişisel bilgileri toplayıp Çin'e aktarılabileceği belirtildi.
ABD, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in ürünlerinin federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarılmasına ve kamu ihale süreçlerinden menedilmesine karar verdi.
The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) konuya ilişkin ilk olarak temmuzda açıkladığı karar yayımlandı.
Kararda, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in ürünlerinin, federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarıldığı ve kamu ihale süreçlerinden menedildiği bildirildi.
DeepSeek'in yapay zeka modellerinin "birden fazla tehdit unsuru" barındırdığı belirtilen kararda, kararda, uygulamayla Çin hükümetinin ülkedeki özel şirketlerin altyapılarına erişebileceğine işaret edildi.
Kararda, DeepSeek'in kişisel bilgileri toplayabileceği, kullanıcıları takip edebileceği ve dijital parmak izi oluşturabileceği ifadeleri yer aldı.
Şirketin uygulamalarının kötü amaçlı yazılımlar ve diğer güvenlik açıkları barındırabileceğine dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu bilgilerin tek başına ya da kamuya açık verilerle birleştirilerek Çin'e aktarılması, ABD vatandaşları ve/veya hükümet programları hakkında eyleme geçirilebilir istihbarat oluşturabilir."
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