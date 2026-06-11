ABD, İran'a ait tankerleri hedef alıyor - Son Dakika
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ABD, İran'a ait tankerleri hedef alıyor

11.06.2026 16:20
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CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran petrolü taşıyan tankeri füzeyle etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini füzeyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal ederek "İran petrolü taşımaya çalışan" Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" tankerinin dün füzeyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Tanker mürettebatının "ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması" üzerine, bir ABD uçağının "tankerin makine dairesine iki Hellfire tipi füze" attığı belirtilen açıklamada "Amerikan kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği üçüncü ticari gemi oldu." denildi.

Hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarının Palau bayraklı "M/T Marivex" ve "M/T Settebello" tankerlerini etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etmişti ve Settebello ise İran petrolü taşımaya çalışmıştı." ifadeleri kullanıldı.

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 9 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 135 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.

The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a ait tankerleri hedef alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Kunter Çiftyürek Hüseyin Kunter Çiftyürek:
    tanker sahibinin sorumluluğu vardır tabii ki de bu kadar ağır silahlar kullanmak gerekliydi mi sorusu akla geliyor 0 0 Yanıtla
  • Sultan Kara Sultan Kara:
    ablukayı ihlal eden gemiler hedef alınmış ama insani yardım taşıyan gemilere izin verilmiş öyleyse kurallar uygulanıyo diyebiliriz 0 0 Yanıtla
  • Nalan Şahin Nalan Şahin:
    ya işte böyle bi şey olunca tabii tankerin sahibi de cebinden çıkarıyo parayı değil mi birde füze isabet etmiş makine dairesine demişler hani kaç milyon dolarlık hasar çıkmıştır acaba 0 0 Yanıtla
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