ABD İran'a İkinci Saldırıyı Gerçekleştirdi

28.05.2026 10:13
ABD, İran'a yönelik Bender Abbas'ta ikinci saldırısını düzenledi. Tahran misilleme yapılacağını bildirdi.

(ANKARA) - ABD Ordusu, İran'a yönelik üç gün içindeki ikinci saldırısında, stratejik liman kenti Bender Abbas'taki bir askeri tesisi hedef aldı. Washington, "saldırıların meşru müdafaa kapsamında ve ateşkesi koruma amacıyla gerçekleştirildiğini" belirtirken, Tahran, "operasyonları ateşkesin ağır ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, ABD ile İran arasında kırılgan ateşkesin sürdüğü ve üç aydır devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kuvvetleri, "Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu belirtilen İran'a ait dört tek yönlü saldırı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü" açıkladı. CENTCOM, "Bender Abbas'taki tesisin beşinci bir İHA'yı fırlatmaya hazırlanırken vurulduğunu" bildirdi.

CENTCOM, "operasyonları ölçülü, tamamen savunma amaçlı ve ateşkesin sürdürülmesini hedefleyen adımlar" olarak tanımladı. Komutanlık, "hafta başında da güney İran'daki füze mevzileri ile Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalıştığı öne sürülen teknelere yönelik saldırıları" doğrulamıştı.

İRAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

İran, "ABD saldırılarını kınayarak hiçbir düşmanca eylemin karşılıksız bırakılmayacağını" açıkladı. İran medyası ayrıca, "Bender Abbas kentinin doğusunda patlama sesleri duyulduğunu" belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 26 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada, "bir ABD İHA'sını düşürdüğünü, İran hava sahasına giren bir savaş uçağı ile başka bir İHA'ya ateş açtığını" duyurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİNDE YAPTIRIM HAMLESİ

Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ödeme toplamakla görevli İran kurumu "Basra Körfezi Boğazları İdaresi"ne yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, kuruma ödeme yapan gemilerin de yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın seyir hizmetleri için ücret toplamayı ve boğazdaki trafiği yönetmeyi sürdüreceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "bunu, İran Ordusu'nun küresel deniz ticaretinden haraç alma girişimi" olarak değerlendirdi.

TRUMP'TAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü kabine toplantısında, "İran'ın tükenmiş halde müzakere yürüttüğünü" savunarak, "anlaşma sağlanamaması halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceği" mesajını verdi.

Trump, "Belki geri dönüp işi bitirmemiz gerekir, belki de gerekmez" dedi ve Körfez ülkelerine, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na katılma çağrısında bulundu.

TASLAK ANLAŞMA İDDİALARINA BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

İran ile olası anlaşmaya ilişkin çelişkili mesajlar sürerken, İran devlet medyasında yayımlanan ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ile ABD güçlerinin bölgeden çekilmesini içerdiği öne sürülen taslak anlaşma iddiaları Beyaz Saray tarafından "tamamen uydurma" olarak reddedildi.

Kaynak: ANKA

