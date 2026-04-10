ABD-İran Ateşkesine Rağmen Piyasalarda Kalıcı Etkiler Sürüyor

10.04.2026 14:20
Uzmanlar, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalarda uzun süreli hasar bırakacağını ve emtia fiyatları ile tahvil getirilerinin hızla normale dönmeyeceğini vurguluyor.

ABD ve İran arasındaki ateşkese rağmen piyasalardaki kalıcı etkiler devam ediyor. Uzmanlar, tahribatın uzun süre hissedileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalarda kalıcı izler bırakacağı konusunda uyarıyor. Financial Times'ın haberine göre, enerji fiyatları savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Körfez bölgesindeki altyapı hasarı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması toparlanmayı zorlaştırıyor.

Aviva Investors'tan James Vokins, kalıcı bir ateşkese ulaşılsa bile piyasalarda daha yüksek risk primi gerekeceğine dikkat çekiyor. Brent ham petrol fiyatları savaş öncesine göre yaklaşık %35 daha yüksek seviyelerde işlem görüyor. Merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla tahvil getirileri de yüksek seviyesini koruyor. Lombard Odier Makro Stratejisti Bill Papadakis, mevcut tablonun savaş öncesinden anlamlı derecede daha kötü olduğunu belirtiyor.

ABD doları ve Amerikan Hazinesi tahvillerinin güvenilirliği sarsılmış durumda. Vontobel Yatırımlar Başkanı Andrew Jackson, uluslararası yatırımcıların ABD'nin borç sürdürülebilirliği konusunda endişe duyduğunu ifade ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıları farklı arayışlara yönlendiriyor. DoubleLine Portföy Yöneticisi Bill Campbell, yatırımlarını ABD dışına kaydırmaya teşvik edildiklerini belirtiyor.

Avrupa'nın küresel petrol ithalatına yüksek bağımlılığı, bölgede ciddi bir handikap yaratıyor. Morgan Stanley yetkililerinden Jim Caron, petrol fiyatlarının yakın zamanda düşük seviyelere dönmesini beklemediğini ve Avrupa'nın sert bir ters rüzgarla karşılaşacağını açıklıyor. Barclays Küresel Araştırma Başkanı Ajay Rajadhyaksha, ateşkeslerin savaşları bitirse de etkilerini geriye döndüremeyeceğini, savaşın geri dönmeyecek hasarlar bıraktığını ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, İran, Son Dakika

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
