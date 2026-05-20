ABD, İran Bağlantılı Petrol Tankerine El Koydu

20.05.2026 11:58
ABD, Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantılı petrol tankerine üçüncü kez el koydu.

WASHINGTON, 20 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantısı olan bir petrol tankerine el koyduğu bildirildi. ABD üçüncü kez, İran petrollerinin sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir gemiye el koymuş oldu.

Wall Street Journal gazetesinin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı salı günkü haberinde, gemi takip verilerine göre Skywave adlı tankerin Malakka Boğazı'nı geçtikten sonra Malezya'nın batısında seyrettiği belirtildi.

Komisyoncuların ve Lloyd's List Intelligence şirketinin verdiği bilgilere göre şubat ayında İran'ın Hark Adası'nda tankere 1 milyon varilden fazla ham petrol yüklenmiş olabileceği kaydedildi. Haberde, tankere Ortadoğu'ya geri dönerken el konulduğu ifade edildi.

Habere göre, petrol tankerine İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle mart ayında ABD tarafından yaptırım uygulanmıştı.

ABD, nisan ayında Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantılı olduğu iddiasıyla Majestic X ve Tifani adlı iki tankere el koymuştu.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
