ABD, İran destekli milislerin saldırılarını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İran destekli milislerin saldırılarını durdurdu

ABD, İran destekli milislerin saldırılarını durdurdu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İran destekli milislerin askerlerine yönelik saldırılarını büyük ölçüde durdurduklarını açıkladı. Haines, Yemen'deki Husilerin saldırılarını artırma ve eylemlerini genişletme niyetlerini duyurduklarını belirtirken, İran'a bağlı milis grupların ABD güçlerine karşı saldırı planlamaya devam ettiğini söyledi. Ancak ABD'nin bu tür saldırıları büyük ölçüde durdurduğunu ve sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Haines ayrıca, Gazze'deki durumun bölgesel bir çatışmanın küresel etkilere yol açabileceğine dikkat çekti ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da yakın zamanda son bulma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

03.05.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, İran destekli milislerin askerlerine yönelik saldırılarını büyük ölçüde durdurduklarını söyledi.

Haines, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinin "Dünya çapındaki tehditler" oturumunda senatörlere verdiği brifingde, geçen ay saldırılarını artırma ve eylemlerini Hint Okyanusu'na genişletme niyetlerini duyuran Yemen'deki Husilerin geçen hafta itibarıyla neredeyse her gün deniz saldırıları düzenlemeye başladıklarına dikkati çekti.

Diğer yandan bölgedeki İran'a bağlı milis gruplarının ABD güçlerine karşı saldırılar planlamaya devam ettiğini belirten Haines, "Ancak bu tür saldırıları büyük ölçüde durdurdular, tabii bu duraklamanın ne kadar süreceği belli değil." dedi.

Haines, Gazze'deki durumun bölgesel bir çatışmanın nasıl küresel etki oluşturabileceğinin çarpıcı örneği olduğuna işaret ederek, son 7 ayda dünyanın yeni güvenlik paradigmaları ve insani zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinen Haines, Rusya'nın Ukrayna'yı bezdirmeye yönelik altyapı saldırıları gibi agresif taktiklerini sürdüreceğini, savaşın yakın zamanda son bulma olasılığının bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

ABD Ulusal İstihbarat, Ukrayna, Gazze, Yemen, Rusya, İran, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran destekli milislerin saldırılarını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İran destekli milislerin saldırılarını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement