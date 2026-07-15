(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın son bir haftada bölgedeki sivilleri hedef aldığını öne sürdü.
Cooper, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın son yedi günde yedi ticari gemiye saldırdığını, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın hayatını kaybettiğini, kaybolduğunu ya da yaralandığını belirtti.
İran güçlerinin komşu Körfez ülkelerine yönelik onlarca füze ve insansız hava aracı fırlattığını da savunan Cooper, ABD güçlerinin İran'ı "masum hayatları tehlikeye atan haksız saldırganlıktan" sorumlu tuttuğunu ifade etti.
Cooper, "ABD güçleri, masum hayatları tehlikeye atmaya devam eden haksız saldırganlığı nedeniyle İran'dan hesap soruyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › ABD, İran'ı Sivil Hedeflere Saldırıyla Suçladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?