ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına izin veren yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı - Son Dakika
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ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına izin veren yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı

ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına imkan tanıyan ancak enerji gelirinin nakit olarak bu ülkeye aktarılmasına izin vermeyen yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı. Irak'ın İran'dan elektrik satın almasına olanak veren 120 günlük yaptırım muafiyetini uzattıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Irak'ın satın aldığı elektrik karşılığında ödediği paranın İran'a girişinin yasak olduğunu vurguladı.

15.03.2024 11:55
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ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına imkan tanıyan ancak enerji gelirinin nakit olarak bu ülkeye aktarılmasına izin vermeyen yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Irak-İran arasındaki enerji ticaretine ilişkin soruları cevapladı.
Irak'ın İran'dan elektrik satın almasına olanak veren 120 günlük yaptırım muafiyetini uzattıklarını belirten Miller, ülkesinin bu muafiyeti 2018'den beri düzenli olarak toplam 21 kez uzattığını bildirdi.
Miller, yaptırım muafiyeti doğrultusunda Irak'ın satın aldığı elektrik karşılığında ödediği paranın İran'a girişinin yasak olduğunu vurgulayarak, İran'ın kısıtlanan hesaplarda tutulan parayla sadece gıda, ilaç, tıbbi cihaz, tarım ürünleri satın alabileceğini ve yaptırıma tabi olmayan diğer işlemleri gerçekleştirebileceğini kaydetti.
Yaptırım muafiyetinin amacının, Irak'ın enerji tedarikinde İran'a bağımlılığını azaltmak olduğunu dile getiren Miller, 2020'den beri İran'dan enerji ithalatını yarıdan fazla azaltan Irak'ın bu süreçte kendi elektrik üretimini iki katına çıkardığına işaret etti.
ABD'nin, bazı militan gruplara desteği ve nükleer programı gerekçe göstererek İran'a uygulandığı yaptırımlar, Tahran yönetimiyle ticaret faaliyeti yürüten ülkelerin Washington ile çalışmasını yasaklıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına izin veren yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'ın Irak'a elektrik satmasına izin veren yaptırım muafiyetini 21'inci kez uzattı - Son Dakika
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