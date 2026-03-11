ABD, İsrail'den İran'a Saldırıları Sınırlamasını İstedi - Son Dakika
Son Dakika Logo

ABD, İsrail'den İran'a Saldırıları Sınırlamasını İstedi

11.03.2026 00:12
ABD, İsrail'e İran enerji altyapısına yönelik yeni saldırılardan kaçınmasını talep etti.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

Axios haber platformunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'da enerji altyapısına yönelik saldırılar ele alındı.

Haber platformuna konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin, İran'daki enerji altyapısının ve petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mesaj ilettiğini aktardı.

Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi." dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Axios'un 8 Mart'taki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söylemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

