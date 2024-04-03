NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den, Gazze'ye yaptığı saldırıda öldürülen Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanıyla ilgili soruşturmanın "mümkün olan en kısa sürede" tamamlanmasını istediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Miller, "İsrailliler bize ve kamuoyuna bu soruşturmayı hızla yürütme niyetinde olduklarını söyledi. Mümkün olan en kısa sürede sonuçlandığını görmek istiyoruz." dedi.
ABD'nin, İsrail'in bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için tedbir almasını istediğini aktaran Miller, "İnsani yardım çalışanlarını ve sahadaki tüm sivilleri korumak için daha iyi sorun çözme ve koordinasyon önlemleri almaları gerekiyor." ifadesini kullandı.
Miller, ABD'nin, bu konularda yapılması gerekenleri İsrail'e "son birkaç aydır sürekli hatırlattığını" kaydetti.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD, İsrail'den WCK çalışanlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın hızla tamamlanmasını istiyor - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, istifa açıklamasında, İstanbul'da aldıkları sonucun beklediklerinin altında olduğunu belirtirken, Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Akburak ise istifa açıklamasında, İYİ Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayarak, liderlerinin yanında olduğunu ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?