ABD, İsrail'e Destek Mesajı Verdi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin ve mevkidaşı Gallant'ın İsrail'in "operasyonlarına" ilişkin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Lübnan'da, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir düzenlemeye olan bağlılığını yineledi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede ayrıca İsrail'e desteğini yineleyen Austin'in " Gazze'de ateşkesi" de gündeme getirdiği kaydedildi.