ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığından yakın zamanda İsrail'e gönderilmesi planlanan veya onaya sunulacak tüm silah transferlerinin listesini istediği iddia edildi.
ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yönetiminin söz konusu hamlesinin, ABD'nin İsrail'e silah desteğine yönelik artan eleştiri ve baskılar sırasında geldiğine dikkati çekildi.
Haberde, ABD'li yetkililerin "Beyaz Saray'ın bu talebinin İsrail'e silah transferini yavaşlatma veya askıya alma yönünde yakın zamanda atılması muhtemel bir adımın sinyali olmadığını ve Biden yönetiminin de İsrail'e askeri yardımları kısıtlamaya ilişkin şu anda bir planı bulunmadığını" vurguladıkları aktarıldı.
Bir yetkilinin "söz konusu talebin rutin bir talep olduğunu ve ABD'nin son yıllarda Ukrayna'ya askeri yardımında da yaşandığını" öne sürdüğü aktarılırken, buna rağmen İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlayan saldırılarından itibaren ilk defa İsrail'e gönderilecek silahların listesinin istendiğine vurgu yapıldı.
Haberde ayrıca söz konusu talebin belirli silahların transferine öncelik verilmesine yardımcı olmak için istendiği yorumuna da yer verildi.
Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği öne sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › ABD, İsrail'e gönderilecek silah transferlerinin listesini istedi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı. Özel, bu taahhütnamenin belediye başkanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirtti.
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar sayesinde içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamaya başladı. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki nakliye kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş rakamlarını paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2 ayda 695 suçlu cezaevine gönderildi. Sivas Valisi Şimşek, Sivas'ın asayiş bakımından Türkiye'deki en güvenli şehirler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede de başarılı olduklarını ve son iki ayda 926 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.
Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında 22 mahallede düzenleyeceği toplu iftarlarda vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak. Mahalle iftarlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde de ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek.
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın sözleri CHP içinde krize neden oldu. İBB Başkanı İmamoğlu tepki gösterirken, Zafer Partisi lideri Özdağ Köksal'ı partisine davet etti. Köksal ise daveti reddetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Erzurum Bölge Finali'nin sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Özer, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilerin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesinin önemli bir unsuru olduğu vurgulandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınlara özel ücretsiz ulaşımla kutluyor. Bursa'da toplu ulaşım, 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni dönemde 10 mahallede otopark yapılacağını duyurdu. Otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?