ABD, İsrail'e Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD, İsrail'e Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulundu

ABD, İsrail\'e Hizbullah\'la gerilimi artırmama çağrısında bulundu

ABD'nin İsrail'e, Hamas'la olası bir esir takası anlaşmasını tamamlamadan Lübnan'daki Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD'nin İsrail'e, Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu belirtildi. ABD yönetiminin son aylarda Tel Aviv'e bu talebi ilk kez iletmediğine dikkat çekilen haberde, ancak bu kez bu talebin temel bir nedeni olduğu, çünkü birkaç gün içinde esirlerin karşılıklı salıverilmesi konusunda anlaşmaya varılabileceği aktarıldı. Gazze'de olası bir ateşkesin kuzeydeki çatışmaları etkileyeceği ve belki orada da ateşkese yol açabileceği yönünde bir varsayım olduğu kaydedilen haberde, 'Bu nedenle Amerikalılar İsrail'den, Lübnan'la bir ateşkes anlaşmasına ve belki de siyasi bir anlaşmaya varılması ihtimalini göz önünde bulundurarak kuzey sınırındaki durumu tırmandırmamasını istiyor.' ifadesine yer verildi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hizbullah ile gerilimi tırmandırmaması gerektiği konusunda bilgi verdiği dile getirildi. İsrail Başbakanlık Ofisinin 'X' platformundaki hesabında yayınlanan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Macron'a esirlerin karşılıklı salıverilmesi planının ayrıntıları hakkında bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, planın İsrail'in Hamas hareketini ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere belirlediği tüm savaş hedeflerine ulaşmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

05.06.2024 02:27
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ABD'nin İsrail'e, Hamas'la olası bir esir takası anlaşmasını tamamlamadan Lübnan'daki Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin İsrail'e, Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD yönetiminin son aylarda Tel Aviv'e bu talebi ilk kez iletmediğine dikkati çekilen haberde, ancak bu kez bu talebin temel bir nedeni olduğu, çünkü birkaç gün içinde esirlerin karşılıklı salıverilmesi konusunda anlaşmaya varılabileceği aktarıldı.

Gazze'de olası bir ateşkesin kuzeydeki çatışmaları etkileyeceği ve belki orada da ateşkese yol açabileceği yönünde bir varsayım olduğu kaydedilen haberde, "Bu nedenle Amerikalılar İsrail'den, Lübnan'la bir ateşkes anlaşmasına ve belki de siyasi bir anlaşmaya varılması ihtimalini göz önünde bulundurarak kuzey sınırındaki durumu tırmandırmamasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hizbullah ile gerilimi tırmandırmaması gerektiği konusunda bilgi verdiği dile getirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinin "X" platformundaki hesabında yayınlanan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Macron'a esirlerin karşılıklı salıverilmesi planının ayrıntıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, planın İsrail'in Hamas hareketini ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere belirlediği tüm savaş hedeflerine ulaşmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulundu - Son Dakika

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